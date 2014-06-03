Французам будут доплачивать за здоровый образ жизни

В рамках проекта около 20 организаций в течение 6 месяцев будут оказывать финансовую поддержку сотрудникам, приезжающим на работу на велосипеде. Согласно заявлению Министерства транспорта, 10 тыс. участников эксперимента смогут получить по 0,25 евро за каждый преодоленный на велосипеде километр. Французские СМИ подсчитали, что в среднем ежемесячная доплата сотруднику, живущему в пяти километрах от места работы, составит 50-60 евро.

В некоторых других европейских государствах уже работают системы поощрения велоспорта. В Нидерландах, Дании, Германии, Бельгии и Великобритании работники, использующие велосипеды в качестве основного транспорта, пользуются налоговыми привилегиями или получают финансовую поддержку при покупке велосипеда, или выплаты за пройденный километраж. Подобные инициативы позволили значительно увеличить долю велосипедистов в городском трафике. Так, в Нидерландах на велосипедах передвигается около 25% населения.

remedium.ru