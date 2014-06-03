Клетчатка защищает от диабета и аллергических реакций

Содержание клетчатки в рационе напрямую связано с аллергиями, астмой, аутоиммунными заболеваниями, уверены специалисты. И связь эта работает через бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) людей. Вообще ЖКТ критически важен для работы иммунитета. В зависимости от состава микробиома в ЖКТ состояние человека может меняться, говорит профессор Чарльз Макэй из Монашского университета.

На Западе в рационе людей мало клетчатки и много обработанных продуктов. Это выливается в набор веса и развитие недугов. Когда Макэй сравнивал микробиом африканских и итальянских детей, были выявлены ключевые отличия в составе. Среди африканских детей редко встречается астма и аллергия. Более того, их микробиом был максимально разнообразен и обладал специфичными бактериями, расщепляющими клетчатку. В результате расщепления вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты.

Эти соединения важны для поддержания ЖКТ и иммунной системы в норме. В частности, жирные кислоты обладают противовоспалительным эффектом, сохраняют выстилку кишечника, предотвращая просачивание бактерий сквозь стенки кишечника. Если бактерии попадают в кровь, просачиваясь, возможно развитие ряда болезней, включая диабет 1 типа. Причем, из клетчатки жирных кислот можно получить больше, чем из масла.

Меддэйли