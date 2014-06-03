Признаки кризиса среднего возраста у мужчин

Исследователи провели опрос среди 2000 мужчин. В результате опроса им удалось выявить некоторые признаки кризиса среднего возраста, о которых большинство женщин могут и не догадываться. Например, желание мужчины неожиданно начать заниматься спортом, записаться в тренажерный зал или пробежать марафон может говорить о том, что он впервые ощутил себя уже немолодым. И очень сильно захотел продлить эту молодость. С этим же взаимосвязаны и мысли о нанесении татуировок.

Результаты опроса показали, что классические признаки кризиса среднего возраста, типа депрессий и стремлений завести молодую любовницу, уже давно устарели. Так считает 30% опрошенных, а 25% называли эти традиционные признаки клише. В настоящее время кризис можно разглядеть, например, по решению мужчины начать пользоваться увлажняющим кремом или употреблять пробиотические йогурты.

Некоторые мужчины неожиданно начинают ездить на работу не в автомобиле, а на велосипеде. Кто-то заводит аккаунт в соцсети, а кого-то привлекают последние новомодные диеты. Опрос показал, что половина мужчин старше 40 и 50 лет пытаются выглядеть спортивными и более стройными, и ради этого они могут пойти на многое, в том числе и увлечение экстремальными видами спорта.

Оказывается, с типичным кризисом среднего возраста мужчины сталкиваются в 45 лет, который длится, в среднем, чуть больше года. Впрочем, 70% опрошенных сказали, что этим термином люди попросту обозначают любое нестандартное поведение мужчин старше 40 лет.

med2.ru