Почему дети такие невнимательные

Они так успешно игнорируют все, кроме своего непосредственного занятия, что вряд ли отреагируют, даже если обратиться к ним через громкоговоритель.

Впрочем, ученые считают такое невнимание со стороны детей научно обоснованной. Причина - в особенностях развития детского мозга.

По мнению ученых, дети игнорируют нас неумышленно, это явление имеет название "слепота из невнимания". Оно связано с разницей между понятиями "смотреть" и "видеть", "слушать" и "слышать". Как оказалось, дети просто не осознают кое-чего - особенно того, что не является предметом их непосредственного внимания.

Как объясняет профессор Нилли Лейви из Института когнитивной нейронауки Университетского колледжа Лондона, дети имеют гораздо более низкий уровень периферийного внимания, чем взрослые.

"Родители и те, кто ухаживают за детьми, должны понимать, что со сосредоточением внимания хотя бы на простом задании ребенок меньше осознает, что творится вокруг, по сравнению со взрослыми, - объясняет она. - Например, если, переходя дорогу, ребенок пытается застегнуть молнию на куртке, он может не увидеть машин, тогда как сложившийся взрослый мозг не имел бы с этим никаких сложностей. Способность воспринимать то, что происходит вне непосредственного внимания, развивается в процессе взросления. Поэтому, чем младше ребенок, тем выше риск, связанный со слепотой по рассеянности".

Мнение профессора Лейви базируется на ее недавнем эксперименте, в котором она измеряла уровень слепоты по рассеянности у детей и взрослых. Она попросила более 200 посетителей лондонского Музея науки выбрать самый длинный строка на экране в семи разных случаях.

Из предыдущих исследований мозга взрослого человека известно, что первичная зрительная кора - это часть мозга, которая отвечает за восприятие зрительных сигналов. Когда она повреждена, люди меньше осознают, что творится на периферии внимания.

Понятное дело, что замедленное развитие периферического внимания ставит новые требования к безопасности. При дефиците такого внимания даже простые действия могут быть опасными. Например, очень рискованно писать смс-сообщения, переходя через дорогу.

Но слепота по рассеянности имеет свои плюсы.

Кому приятно отвлекаться на всякие посторонние раздражители? Дефицит периферийного внимания позволяет нам сосредоточиться на чем-то одном.

Психологи утверждают, что у всех нас внимание не безгранично. Когда же мы работаем над очень ответственными задачами, "отключаться" от всего прочего крайне необходимо.

В то же время наш мозг создает иллюзию, будто он постоянно за всем следит, поэтому мы и удивляемся, узнавая, что не заметили явных вещей.

Существует множество жизненных ситуаций, когда мы не замечаем совершенно очевидных вещей, потому сосредотачиваемся на другом. Водители говорят, что не видели пешехода, следили другие источники опасности, пилоты не обращают внимания на аварийные сигналы на пульте, потому что разбираются с другими делами.

"Взрослые люди постоянно учатся отсеивать маловажные вещи - возможно, поэтому мы порой ошибаемся", - предполагает профессор Вайзман.

Итак, относительно слепоты по рассеянности - мы все к ней уязвимые, все на нее жалуемся, но без нее невозможно представить жизнь.

bbc.co.uk