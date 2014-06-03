Качество сна влияет на прочность костей

Исследовательская группа из университета Макгилла под руководством профессора Фалеха Тамими в течение 10 недель исследовала двадцать самцов крыс в возрасте 22 месяцев (эквивалент 60-летнего возраста человека) и обнаружила, что введение мелатонина приводит к увеличению объема и повышению плотности костей грызунов.

По мнению специалистов, объясняется подобный эффект тем, что процессы распада и роста костной ткани зависят от циркадных ритмов. Клетки, которые разрушают кости (остеокласты) более активны в ночное время, в то время как клетки, ответственные за формирование костей (остеобласты), проявляют активность в светлое время суток. Помимо этого, именно мелатонин влияет на циркадные ритмы и качество сна. По мере старения продолжительность сна уменьшается, и клетки, разрушающие кости, становятся более активными

Специалисты предполагают, что эффект укрепления костей при введении мелатонина достижим и для человека, и планируют провести дальнейшие клинические испытания. Предполагается, что на основе мелатонина можно разработать новые средства профилактики остеопороза.

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