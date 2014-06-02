Солнечные ожоги увеличивают риск развития меланомы

Многократные солнечные ожоги, полученные в юном возрасте от 15 до 20 лет, на 80% повышают риск развития рака кожи во взрослой жизни.

Это подтверждаютисследования, опубликованные в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (CEBP), в котором приняли участие около 108 тысяч «белых» американок. По сравнению с темнокожими, женщины со светлой кожей в 20 раз больше подвержены развитию меланомы. Эта вид рака развивается стремительно и характеризуется высокой смертностью.

В ходе почти 20-летнего исследования, каждые 2 года молодым женщинам предлагали заполнять специальный опросник, в котором они, в первую очередь указывали серьезные травмы, полученные в результатепребывания на солнце(сильные ожоги, волдыри, покраснения), а также другие необходимые для изучения данной проблемы параметры, включая злоупотребление алкоголем, курение, колебания веса.

Ученые утверждают: риск развитиямеланомызависит от возраста, пола, но особенно сильно от привычек и повседневного образа жизни человека. Наиболее часто данному виду рака подвержены люди злоупотребляющие солнечными ваннами, те, кто не «вылезает» из соляриев, имеет ожирение.

Полученные еще в подростком возрасте тяжелые солнечные ожоги также на 68 % увеличивают рискбазально-клеточной карциномыи плоскоклеточного рака.

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