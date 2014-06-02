30% населения Земли страдает ожирением

30% из всего объема населения Земли страдает избыточным весом и ожирением. Об этом свидетельствуют статистические данные за последние 25 лет. Больше всего тучных людей живет в США и России. На основании проделанной работы американские ученые назвали проблему борьбы с ожирением намного более важной, чем проблему борьбы с глобальным потеплением.

В последние годы в сознании людей культивируется некий стереотип, что если проблема с ожирением действительно где-то и стоит остро, то это точно в США. Этот стереотип правдив только наполовину и объясняется активной борьбой американских властей с традиционным для страны фастфудом и малоподвижным образом жизни, что и привлекает к ней много внимания.

Оказалось, можно привести много других стран, где эта проблема по-настоящему несет масштабный характер и с ней ничего не делают! Статистика собрана американским Институтом показателей и оценки здоровья IHME. Эксперты считают, что за 25 лет проблема с ожирением стала глобальной для всего мира, и все попытки борьбы с ней оказываются практически бесполезными. Полный текст их исследования опубликован в свежем номере научного журнала The Lancet, пишет scienceblog.ru.

Выводы института основаны на анализе данных из 188 стран мира. В ходе исследования установлено, что 2,1 млрд человек на Земле страдает разными стадиями ожирения и избыточным весом. Благодаря сбору этих данных с 1980 года, ученые смогли довольно точно проследить тенденцию: в 1980-ом году тучных людей на Земле было всего лишь 857 млн, а за следующие 33 года их ряды пополнились армией из еще 1 млрд 253 млн человек.

По данным IHME тучным считается каждый человек, индекс массы тела BMI (принят Всемирной организацией здравоохранения) которого находится в пределах 25 – 30 кг/м2. Раньше ожирением преимущественно страдали женщины, но теперь тренды стремительно меняются.