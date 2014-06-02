Чернослив поможет избавиться от лишнего веса

Если дважды в день съедать горсть чернослива, то неконтролируемый голод удастся победить и похудеть, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Этот вывод идет вразрез с убеждением, что в черносливе много калорий и сахара, которые однозначно приводят к набору веса. Также известно: чернослив способствует нормализации и регулированию пищеварения.

Сотрудники Университета Ливерпуля проследили за колебаниями веса и аппетитом 100 тучных мужчин и женщин. Половине мужчин при этом разрешили устраивать себе перекусы черносливом, 170 граммов в день, а половине женщин - 140 граммов. Обычно же диетологи советуют не есть больше 30 граммов чернослива в день.

Худеющие потеряли примерно 2 килограмма веса и 2,5 сантиметра в объеме талии за три месяца. При этом в группах потреблявших чернослив к концу исследования скорость снижения веса повышалась. А люди реже чувствовали себя голодными. Секрет в высоком содержании клетчатки в черносливе.

В целом способность подавлять аппетит перевешивает в плане пользы высокое содержание сахара, подчеркивают эксперты. По их мнению, и другие сухофрукты могут обладать аналогичным эффектом. С их помощью людям будет проще придерживаться режима здорового питания (5 порций фруктов и овощей в день) и не срываться. Потом, сухофрукты легко брать с собой в дорогу.