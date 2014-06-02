Цинизм увеличивает риск заболевания деменцией втрое - ученые

Об этом пишет в четверг, 29 мая, британское издание The Daily Mail.

В рамках этого исследования скандинавские медики опросили 1.449 человек, средний возраст которых составлял 71 года, которых проверили по двум показателям: деменция и цинизм.

Им предложили выразить свое согласие или же несогласие с такими фразами: "Большинство людей готовы совершить несправедливость, когда речь идет об их личной выгоде" и "Безопаснее всего не верить никому", а затем следили за участниками эксперимента в течение восьми лет, чтобы определить, кто из них впадет в старческое слабоумие.

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Полученные данные были скорректированы с учетом других факторов риска – таких как повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерола и курение.

Ранее исследователи пришли к выводу, что эта черта характера повышает также угрозу сердечных заболеваний и инфарктов.

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