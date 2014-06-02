Ученые приблизились к созданию универсального антидота против змеиного яда

Он может стать основой для создания универсального антидота для яда любой змеи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Tropical Medicine.

В прошлом году доктор Мэттью Льюин (Matthew Lewin) из Академии наук Калифорнии и доктор Стефен П. Сэмюел из Колледжа Trinity в Дублине протестировали на мышах эффективность нового антипаралитического препарата неостигмина при укусе ядовитой индийской кобры. Этот препарат вводился мышам в виде назального спрея, после чего животные выживали даже после инъекции летальной дозы яда.

Одна группа грызунов получала препарат на 1-2 минуту после введения яда кобры, а другая группа - после 10-й минуты. 10 из 15 мышей, получивших смертельную дозу яда и антидот в первые 10 минут, выжили и в дальнейшем полностью выздоровели, тогда как 100 процентов мышей из контрольной группы погибли. Среди мышей, получивших дозу яда, превышающую смертельную в 2-5 раз, погибли все грызуны, однако мыши, получившие антидот, скончались гораздо позже мышей из контрольной группы. Исследователи подчеркивают, что все мыши получали однократную дозу антидота, тогда как форма назального спрея позволяет использовать его многократно без особых неудобств.

Особая ценность неостигмина заключается в том, что его можно комбинировать с другими ингибиторами змеиного яда для получения универсального антидота. Именно этим и занимаются в настоящее время исследователи под руководством британского эксперта по вопросам змеиного яда, доктора Сактивеля Вайяпури (Sakthivel Vaiyapuri). Исследователи также проверяют действие назального спрея с неостигмином для добровольцах, для чего вводят им паралитические препараты, схожие по механизму действия с ядом змеи. После того, как у пациента развивается паралич отдельной части тела, ему впрыскивают антидот. Результаты показывают, что паралич проходит в течение 30 минут после использования назального спрея. Спустя неделю пациент полностью восстанавливается и возвращается к своей повседневной жизни.

Ежегодно от укусов змей страдает почти 5 миллионов человек. При этом 98 процентов из них живет в бедных странах, где доступ к медицинской помощи весьма ограничен. Мировая смертность от укусов ядовитых змей составляет примерно 94 тысячи человек, что в 30 раз превышает смертность от мин и сопоставима со смертностью от СПИДа в некоторых развитых странах. 75 процентов укушенных умирают по пути в больницу, поскольку в настоящее время не существует простого антидота, который можно было бы применить в полевых условиях без присутствия врача. Применение назального спрея с неостигмином в первые 1-2 минуты после укуса может спасти человеку жизнь, а в течение 10 минут после укуса - даст шанс довезти пострадавшего до больницы.

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