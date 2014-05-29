ВОЗ призвала снова повысить налоги на сигареты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран-участниц Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) повысить на 50% налоги на табачные изделия. По мнению экспертов, благодаря повышению налогообложения, число курильщиков за три года сократиться на 49 млн человек, а количество связанных с курением летальных исходов - на 11 млн случаев.

Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен уверена, что повышение налоговой ставки является наиболее эффективным средством для снижения масштабов курения. При этом, как ожидается, наиболее существенным будет сокращение числа молодых курильщиков.

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Как считают эксперты, если все страны на 50% повысят налоги на каждую упаковку сигарет, то совокупно правительства получат дополнительный доход в 101 млрд долларов США. Эти средства могут быть направлены на социальные программы в сфере здравоохранения.

В настоящее время в мире на уплату налогов уходит до 50% от средней розничной цены сигарет, которая составляет 2,53 долларов. Средняя цена пачки сигарет и доля налогов в странах с уровнем дохода ниже среднего составляет 1,73 долларов и 45% соответственно, а в бедных странах - 1,06 долларов за пачку и 39% соответственно.

Ремедиум