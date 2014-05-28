Домашний твёрдый сыр полезнее фабричного

Сыр, который сделан из практически необработанного молока, обладает многими преимуществами. Французские ученые утверждают, что разница не только в разнообразии и полноте оттенков вкуса старинных сортов сыра, но и в их действии на здоровье человека. Оказывается, натуральным сыром труднее отравиться, так как на нем реже встречаются патогенные бактерии, пишет Здоровье.

На молокозаводах при производстве сыра все поступающее молоко обязательно очищается от бактерий путем пастеризации. Жирность молока регулируется искусственно, часто используют долго хранившееся стерилизованное молоко. Все эти ухищрения служат не только для удешевления процесса производства, но и для защиты сыра от вредных бактерий.

Традиционный сыр сам вырабатывает подобную защиту: его поверхность покрыта целым сообществом микроорганизмов, которые вместе препятствуют возможности заражения продукта. Как ни удивительно, исследования показали: на сыре, изготовленном из необработанного молока на фермах, меньше вероятность обнаружить такие вредные микроорганизмы, как сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки, золотистый стафилококк или листерии. В парном молоке могут поселиться 300 видов различных бактерий и грибков, и в зависимости от сорта, в готовом сыре можно встретить различные их сочетания. Сообщества на основе молочнокислых бактерий полезны для человека и препятствуют росту патогенных микробов.

Польза натурального сыра, изготовленного из необработанного молока, для здоровья человека пока недостаточно изучена. В то же время эта тема очень перспективна: исследования аллергологов и диетологов показали, что употребление свежего молока защищает от развития детской аллергии, астмы, весенней аллергии на пыльцу и от атопического дерматита.