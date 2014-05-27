Операции по удалению аппендицита можно избежать

Пилотное исследование с участием 77 детей провели специалисты из Nationwide Children's Hospital (Коламбус, штат Огайо, США). Всем пациентам при поступлении клинику был поставлен диагноз "неосложненный острый аппендицит", что означало отсутствие признаков перитонита, закупорки аппендикса и излишнего отека воспалившегося отростка. По данным Nationwide Children's Hospital, пишет Здоровье, таких случаев около 20% от всех поступающих с диагнозом "аппендицит".

Пациентам было предложено выбрать между операцией и 24-часовым внутривенным введением антибиотика в больничных условиях с последующим 10-дневным приемом лекарства перорально дома. 30 пациентов согласились на терапию антибиотиками, остальные предпочли хирургическое вмешательство.

По итогам исследования было зафиксировано, что 93% пациентов из группы антибиотикотерапии уже через сутки после начала лечения чувствовали себя гораздо лучше, а через 3 дня полностью поправились. У тех пациентов, что перенесли операцию, на выздоровление ушло в среднем 17 дней. Троим детям из антибиотикотерапии все же пришлось в течение месяца удалить аппендикс, но в итоге никаких осложнений не было выявлено.

Специалисты сделали предварительный вывод о том, что у детей с неосложненным острым аппендицитом хирургическое вмешательство может быть вполне эффективно и безопасно заменено антибиотикотерапией.

В настоящее же время специалисты планируют начать другие клинические испытания метода на пациентах с более сложными случаями аппендицита. Если данные будут подтверждены широкомасштабными клиническими испытаниями, терапия антибиотиками может быть включена в стандарты лечения острого аппендицита у детей.