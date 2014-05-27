В США успешно испытана вакцина против рака поджелудочной железы

Одна из групп, с успехом разрабатывающих такие вакцины, работает на базе Института рака в Нью Джерси (Cancer Institute of New Jersey) под руководством Эдмунда Латтиме (Edmund Lattime, PhD) и Элизабет Поплин (Elizabeth Poplin, MD). Эта группа уже показала положительные результаты вакцинации при раке молочной железы и мочевого пузыря. В их исследованиях удалось преодолеть иммунную блокаду онкологического процесса и развить в организме стойкую сопротивляемость опухоли, что приводило к прекращению роста первичной опухоли и ограничивало распространение метастаз. В последних работах ученые сосредоточились на раке поджелудочной железы.

Исследователи использовали два типа вакцин: PANVAC-V и PANVAC-F. В первой используется тот же вирус, что и в вакцине против оспы, во второй - живой вирус оспы кур. Обе вакцины содержат генетические фрагменты, которые должны заставить иммунную систему распознавать опухоль как чужеродный элемент. Прививка PANVAC-V ставится в руку, PANVAC-F - в опухоль, и вторую бустерную дозу ставили в руку. Всего в исследовании приняли участие 14 пациентов, для которых хирургическое лечение было признано нецелесообразным. Все пациенты после вакцинации получали гемцитабин.

По ходу исследования два участника выбыли досрочно из-за резкого прогрессирования заболевания, развившегося в течение двух недель после начала испытаний. После первой вакцинации ученые оценивали токсичность вакцины и присутствие маркеров опухоли. Через некоторое время все оставшиеся участники получили вторую дозу вакцины PANVAC-F в увеличенной дозировке. На этом этапе из исследования выбыли еще два пациента. Из оставшихся 10 участников у троих были обнаружены отдаленные метастазы, и выживаемость варьировала от 6 до 22 месяцев. У других семи пациентов отдаленных метастазов найдено не было, и выживаемость составила от 4 до 36 месяцев. При обследовании этой группы больных было отмечено отсутствие развития опухоли и распространения ее на другие органы, все пациенты умерли от вторичных причин.

Оценка пятилетней выживаемости для пациентов с таким заболеванием составляет примерно 6%. По сравнению со среднестатистическими данными, участники исследования, получившие вакцину, показали заметно увеличенную выживаемость. Один из пациентов был клинически стабилен в течение трех лет. Генетические анализы и изучение маркеров иммунного ответа пока продолжаются, и впоследствии должны быть опубликованы вместе с окончательными результатами исследования. Предварительные данные внушают сдержанный оптимизм и надежду на то, что ученые смогут найти более эффективные способы борьбы с раком поджелудочной железы, чем те, что имеются в арсенале сейчас.

Ремедиум