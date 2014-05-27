Строгая диета позволяет эффективно лечить рак молочной железы - ученые

Строгое соблюдение диеты позволяет эффективно лечить рак груди.

К такому выводу пришли ученые из кафедры онкологии Университета Томаса Джефферсона в США, сообщает The Daily Mail.

Издание отмечает, что ученые выбрали для своих наблюдений именно рак груди, поскольку это одна из самых распространенных форм заболевания, от которой страдает каждая пятая женщина на планете.

При лечении рака груди часто используют химиотерапию, которая влияет на метаболизм и заставляет организм набирать вес.

Ученые отметили, что из-за ожирения от препаратов раковые клетки менее поддаются действию лекарств. Кроме того, они способны себя восстанавливать и даже мигрировать в другие органы.

Исследователи провели эксперимент, во время которого женщине с раком груди предложили соблюдать диету и потреблять меньше калорий, чтобы не наращивать лишний вес. Результаты показали, что эффективность лечения с соблюдением диеты было значительно выше, чем обычно.

ТСН