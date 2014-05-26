В США одобрен первый генетический тест для определения совместимости крови

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала первый генетический тест для определения совместимости донорской крови. Согласно информации на сайте регуляторного органа, Molecular BeadChip Test может использоваться на территории США для выяснения антигенного профиля эритроцитов.

На поверхности мембраны эритроцитов расположено множество специфических антигенов, помимо известной системы ABO, определяющих группу крови. Эти антигены могут спровоцировать реакцию иммунной системы на донорскую кровь, которая может привести к тяжелым последствиям для пациента. Предотвратить ее можно, если при подготовке к процедуре выбирать донорскую кровь максимально совместимую с организмом реципиента.

Новый Molecular BeadChip Test позволяет иначе определить антигенный профиль эритроцитов, при этом его точность выше, чем у стандартных тестов. Разработка определяет гены, регулирующие экспрессию 36 антигенов, присутствующих на поверхности эритроцитов.

Сравнение Molecular BeadChip Test со стандартными серологическими исследования и секвенированием ДНК доказали его точность. Инновационный тест производится американской компанией BioArray Solutions.

Ремедиум