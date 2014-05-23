Французские исследователи подтвердили условную канцерогенность мобильных телефонов

Исследование французских ученых из Университета Бордо Сегален подтвердило условную канцерогенность мобильных телефонов в случае интенсивного использования. При этом для людей, умеренно эксплуатирующих данные устройства, канцерогенный фактор мобильной связи минимален, утверждают ученые, пишет Ремедиум.

В новой работе группа исследователей использовала данные 500 пациентов с опухолями мозга (253 случаев глиомы и 194 менингиомы) из четырех регионов Франции, а также 892 здоровых добровольцев, проживающих в той же местности. Информация об интенсивности использования мобильной связи собиралась с помощью детального опросника в личной беседе с участниками исследования. В частности, задавались вопросы о модели аппарата, продолжительности использования, примерном количестве и продолжительности телефонных разговоров в месяц. Участникам предлагалось вспомнить о характере пользования мобильным телефоном в течение 10 лет или более.

Оказалось, что у обычных пользователей, которые прибегали к услугам мобильной связи примерно один раз в неделю, и тех, кто никогда не пользовался сотовыми телефонами, риски развития опухолей головного мозга были практический одинаковыми – относительный риск составил 1,24 и 0,90 соответственно. В тоже время, у людей, проговоривших по мобильному устройству за всю жизнь более 896 часов, вероятность развития опухоли была в два раза выше (относительный риск развития глиомы 2,89, менингиомы – 2,57), чем у тех, что говорил по телефону меньше указанного времени.

Авторы работы подчеркнули необходимость проведения более масштабных исследований, а также подчеркнули, что обычным пользователям мобильной связи пока беспокоиться не о чем.