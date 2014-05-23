Апноэ связано с тугоухостью - исследование

Исследование было представлено на международной конференции, организованной Американским обществом грудной клетки. С докладом выступил Амит Шопра (Amit Chopra, MD) из медицинского центра Олбани, Нью Йорк. Вместе с коллегами они провели популяционное исследование среди латиноамериканцев, в котором приняли участие 13967 человек. Было обнаружено, что апноэ во сне связано с нарушением слуха в области высоких и низких частот.

Клиническая картина апноэ была получена для всех участников в деталях. В частности, был измерен индекс апноэ-гипоапноэ, который является показателем тяжести состояния на основе числа эпизодов полной потери проходимости воздуха через воздушные пути и числа эпизодов частичной потери проходимости воздуха. Превышение индекса над значением 15 эпизодов в час определяли как базовую границу. Нарушение слышимости в высокочастотном диапазоне было определено как средний порог слышимости звуков силой 25 дб для каждого уха при частотах 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц. Нарушение слышимости в низкочастотном диапазоне определяли как средний порог слышимости при частотах 500 и 1000 Гц.

Из всех участников исследования апноэ было диагностировано у 9,9%. При этом потеря восприятия высоких частот наблюдалась у 19% участников, низких частот - у 1,5%, и еще 8,4% участников показали нарушение восприятия одновременно высоких и низких звуковых частот. Авторы не учитывали фактор лечения по поводу апноэ, но отмечают, что систематически лечение получала лишь незначительная доля пациентов.

Механизмы, скрытые за найденной закономерностью, лишь предстоит выяснить. Апноэ связано с целым рядом коморбидных состояний, и тугоухость - не самое опасное в этом ряду. Болезни сердца и диабет гораздо чаще исследуются в этой связи. Исследование Шопра и коллег все еще продолжается, и подробности будут опубликованы по мере его завершения.

Ремедиум