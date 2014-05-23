Техасские инженеры создали самый быстрый в мире наномотор

Как отмечается на сайте Science Daily, создание наномотора является важным шагом на пути развития миниатюрных машин, которые потенциально могут быть использованы в медицине: будучи помещенными в организм человека, они могли бы контролировать уровень инсулина у больных сахарным диабетом и лечить раковые клетки, не нанося вреда здоровым, пишут Новости Израиля.

Составленный из трех частей, наномотор размером 1 микрометр в лабораторных тестах показал хорошие показатели движущей силы при перемещении в жидкости, что очень важно для будущих исследований: мотор, помещенный внутрь клетки человека, сможет непрерывно вращаться в течение 15 часов со скоростью двигателя реактивного самолета - 18.000 оборотов в минуту.

По мнению исследователей школы Кокрелл, в скором времени их разработка может послужить основой для новой технологии контролируемой доставки лекарств в живые клетки. Ученым с помощью вращения впервые удалось задать и контролировать скорость высвобождения молекул лекарств, помещенных в наномотор, что позволит в дальнейшем задавать необходимую дозу препарата для каждого отдельного случая.

Разработчики планируют проверить мотор на живых клетках и интегрировать в наноэлектромеханическое устройство новые механические элементы.