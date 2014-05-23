Техасские инженеры создали самый быстрый в мире наномотор
Исследователи из инженерной школы Кокрелл при Техасском университете разработали самый маленький, самый быстрый мотор с самым долгим сроком работы из всех созданных на сегодняшний день
Как отмечается на сайте Science Daily, создание наномотора является важным шагом на пути развития миниатюрных машин, которые потенциально могут быть использованы в медицине: будучи помещенными в организм человека, они могли бы контролировать уровень инсулина у больных сахарным диабетом и лечить раковые клетки, не нанося вреда здоровым, пишут Новости Израиля.
Составленный из трех частей, наномотор размером 1 микрометр в лабораторных тестах показал хорошие показатели движущей силы при перемещении в жидкости, что очень важно для будущих исследований: мотор, помещенный внутрь клетки человека, сможет непрерывно вращаться в течение 15 часов со скоростью двигателя реактивного самолета - 18.000 оборотов в минуту.
По мнению исследователей школы Кокрелл, в скором времени их разработка может послужить основой для новой технологии контролируемой доставки лекарств в живые клетки. Ученым с помощью вращения впервые удалось задать и контролировать скорость высвобождения молекул лекарств, помещенных в наномотор, что позволит в дальнейшем задавать необходимую дозу препарата для каждого отдельного случая.
Разработчики планируют проверить мотор на живых клетках и интегрировать в наноэлектромеханическое устройство новые механические элементы.