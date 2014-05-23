Физическая активность может помочь в борьбе с диабетом

Гестационный сахарный диабет - довольно частое осложнение, с которым сталкиваются беременные женщины. Иногда оно само собой проходит после родов. Однако у многих женщин гестационный диабет перерастает в диабет второго типа. Согласно статистике, примерно треть женщин репродуктивного возраста с диабетом 2-го типа изначально имела гестационный диабет.

Уровень сахара можно контролировать за счет физической активности, снижения веса и здорового образа жизни. По словам ученых, следование этому режиму позволит избежать диабета 2-го типа. Специалисты проследили за 4554 женщинами с гестационным диабетом. У 635 из них впоследствии развился диабет 2-го типа. Причем, каждое увеличение физической активности умеренной интенсивности на 100 минут в неделю или на 50 минут высокой интенсивности понижало риск диабета 2-го типа на 9%.

В целом женщины, увеличившие показатели физической активности умеренной интенсивности на 150 минут в неделю или на 75 минут высокой интенсивности, имели риск диабета 2-го типа, сниженный на 47%. При этом время, проводимое перед телевизором, было напрямую связано с повышением риска диабета 2-го типа.

Меддэйли