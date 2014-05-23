Чем полезен чай с молоком

Учёные не раз говорили об эффективности зелёного чая в профилактике онкологических болезней. Это можно объяснить содержащимся в нём полифенолам. По сути, речь пойдёт о эпигаллокатехин галлате. Эксперты захотели выяснить наверняка, какие условия нужны для максимально эффективного действия этого вещества на организм. Выяснилось, это молоко.

Как заявляют учёные из Гвельфского университета (Онтарио, Канада), при растворении в молоке этот элемент не просто сохраняет свои биологические качества, но усиливается его противoраковый эффект. В сочетании с молоком соединение сильно понижает скорость размножения клеток рака в толстой кишке. Эксперты добились хороших результатов во время экспериментов.

Они заключили эпигаллокатехин галлат в молочный белок — казеин. И уже через сутки скорость разделения клеток рака значительно понизилась. В связи с этим открытием, может быть, в будущем появится специальное обогащённое эпигаллокатехин галлатом молоко, которое будет помогать людям обезопасить себя от рака.

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