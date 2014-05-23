Фолиевая кислота может влиять на развитие астмы у ребенка

Фолиевая кислота выступает одним из источников метила - питательных веществ, участвующих в биохимическом процессе под названием метилирование, в котором химические вещества связываются с белками, ДНК и другими молекулами. Этот процесс обеспечивает ряд важных функций организма. Ранее было показано, что источники метила могут способствовать развитию ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.

В результате исследования 1052 пар матерей и детей ученые обнаружили, что употребление в пищу в первый триместр беременности холина, бетаина, а также витаминов В2, В6 и В12, богатых фолиевой кислотой, повышает риск развития астмы у будущего ребенка. Так, из 1052 детей у 219 (20,8%) в возрасте 7 лет было диагностировано это заболевание.

Из других изученных факторов - возраста, индекса массы тела, наличия астмы у матери, образования и дохода семьи, массы тела при рождении, пола, этнической принадлежности ребенка, продолжительности грудного вскармливания и воздействия табачного дыма - с низкой распространенностью астмы оказался связан только фактор умеренного употребления витамина В12 и холина матерью.

Ученые предполагают, что снижение употребление фолиевой кислоты во время беременности может уменьшить риск развития астмы у будущего ребенка, однако отмечают, что полученные данные требуют проверки.

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