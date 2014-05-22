В Южном Судане стремительно распространяется холера - ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о стремительном распространении холеры в Южном Судане, пишет itar-tass.com. По данным организации со штаб-квартирой в Женеве, случаи заболевания, вспышка которого в прошлую пятницу была официально объявлена в столице страны Джубе, зафиксированы в еще двух штатах - Верхний Нил и Джонглий.

Ситуация в стране, где около 1 млн человек покинули свои дома из-за этнического конфликта, усугубляется низким уровнем санитарии в переполненных местах скопления вынужденных переселенцев и начавшимся сезоном дождей.

По данным ЮНИСЕФ, с конца прошлой недели "число пациентов каждый день увеличивается в два раза". Как ранее сообщила Всемирная организация здравоохранения, на данный момент от вспышки холеры в Джубе погибли 9 человек, 138 инфицированы. При этом в прошлый вторник число подозрительных случаев составляло не более двух десятков.

ЮНИСЕФ указывает на то, что с января "предупреждал об опасности холеры из-за чрезвычайной перенаселенности лагерей (для внутренне перемещенных лиц)". Около 80 тыс. человек нашли убежище на базах ООН в Южном Судане, санитарные условия на которых оставляют желать лучшего.

Так, на базе всемирной организации в северном городе Бентиу, где укрылись десятки тысяч человек, в апреле каждый из них получал в день лишь 1 л воды, а один туалет приходился на 350 человек.

По информации ВОЗ, одна из опасностей холеры, от которой в год в мире погибает от 100 тыс. до 120 тыс. человек, заключается в ее коротком инкубационном периоде, составляющем от двух часов до пяти дней. Это усиливает потенциально взрывной характер вспышек болезни. Особенно большому риску подвергаются люди с низким иммунитетом, такие как дети, страдающие от недостаточности питания.

Еще в апреле ЮНИСЕФ сообщал о том, что "около 50 тыс. детей в возрасте до пяти лет могут умереть в случае, если охват программ по борьбе с недоеданием не будет увеличен".

В общей сложности в Южном Судане, стране с населением около 11 млн человек, продовольственная безопасность 3,7 млн человек находится под угрозой, из них 740 тыс. - дети.

Столкновения в самом молодом государстве, получившем независимость менее трех лет назад, начались в середине декабря прошлого года между представителями доминирующей народности динка, к которой относится президент Сальва Киир, и племени нуэр, которое представляет бывший вице-президент Риек Машар Тени. В ООН не могут назвать даже приблизительные данные о жертвах, но признают, что речь идет о тысячах человек.