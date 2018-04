Чем полезна средиземноморская диета

Как оказалось, сочетание ненасыщенных жиров с богатыми нитритами и нитратами овощами, например, оливкового масла и салата-латука, способно снижать артериальное давление благодаря образованию нитрокислот, которые подавляют патологические процессы в организме. Результаты исследования опубликованы в журналеProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Средиземноморская диета богата ненасыщенными жирами, которые содержатся в оливковом масле, орехах, рыбе, авокадо, а также нитритами и нитратами овощей (например, шпинат, сельдерей, морковь). Когда эти две категории продуктов употребляются одновременно, в ходе реакции между ненасыщенными жирами и соединениями азота образуются нитрокислоты жирного ряда.

Ученые из Королевского колледжа Лондона решили изучить на мышиной модели, каким образом нитрокислоты способствуют понижению артериального давления и подавляется ли под их действием активность растворимой эпоксидгидролазы — фермента, влияющего на кровяное давление.

Как показали результаты их исследований, у мышей с мутацией, препятствующей подавлению этого фермента, поддерживалось высокое артериальное давление, несмотря на поступление в организм животных нитрокислот жирного ряда, которые обычно образуются при употреблении продуктов, типичных для средиземноморской диеты. Напротив, у мышей, не имеющих такой генетической мутации, нитрокислоты способствовали снижению кровяного давления при поддержании такой же диеты.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что защитный эффект средиземноморской диеты, включающей в себя ненасыщенные жиры и нитриты (или нитраты), связан с образованием в процессе пищеварения нитрокислот жирного ряда, которые подавляют деятельность растворимой эпоксидгидролазы и способствуют тем самым снижению артериального давления.

«Результаты нашего исследования помогают объяснить, почему средиземноморская диета с добавлением оливкового масла первого холодного отжима (extra virgin) или орехов может снизить частоту таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульт, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда», -отметил один из авторов работы, профессор Филипп Итонэйт (Philip Eatonat).

