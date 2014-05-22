В США разработан новый способ доставки лекарств с помощью липосом

Для доставки авторы использовали липидные нанокапсулы - липосомы. Высвобождение лекарственных препаратов происходит только после попадания капсул внутрь раковой клетки. Соединяясь, компоненты, содержащиеся в липосомах, становятся активны и вызывают разрушение опухолевых клеток.

Система доставки включала два типа липосом, одни из которых содержали АТФ, а другие -комплекс, состоящий из дуплекса ДНК и доксорубицина. Благодаря присутствию на поверхности липосом положительно заряженных липидов и пептидов, капсулы с лекарством соединялись с раковыми клетками. После этого содержимое капсул попадало внутрь клеток путем эндоцитоза.

Взаимодействие молекул ДНК с АТФ вызывало разрушение их комплекса с доксорубицином и высвобождению лекарства. Действие препарата приводило к гибели раковых клеток.

Исследователи из двух университетов Северной Каролины протестировали разработанную ими методику доставки на лабораторных мышах, страдавших раком молочной железы. Введение липосом с препаратом приводило к существенному уменьшению размеров опухолей у животных в сравнении с мышами, которым вводили доксорубицин без помощи липосом.

Авторы поясняют, что одновременное введение доксорубицина и АТФ позволяет добиться более быстрого высвобождения лекарства, что делает терапию более эффективной.

Ремедиум