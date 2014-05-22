Будущего алкоголика можно определить по группе из 11 генов, говорится в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале Translational Psychiatr, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли в рамках исследования, в котором приняли участие мужчины и женщины из Европы, Азии и Северной Америки. Некоторые из них были в разной степени пьющими, другие — вели безалкогольный образ жизни.

В ходе исследования ученые выделили 11 групп генов и 66 их вариаций, так или иначе связанных с повышенной опасностью превращения человека в алкоголика.

Свои догадки исследователи подтвердили на мышах, которых они принудительно сделали алкоголиками.

Кроме того, они выяснили, что эти 11 групп генов связаны не только с потенциальным алкоголизмом, но и с кокаиновой зависимостью, рядом психических расстройств и шизофренией.

Исследователи надеются, что их выводы можно будет применить для того, чтобы предотвратить прогрессирование алкогольной зависимости среди людей.