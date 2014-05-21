Люди выбирают себе супругов со схожей ДНК - исследование

В ходе исследования американских ученых выяснилось, что в генетическом плане жена и муж, как правило, больше схожи между собой, чем на других людей. Об этом идет речь в статье, которая опубликована в понедельник в научном издании PNAS.

Как сообщил ведущий исследователь Бенджамин Доминго из Университета Колорадо, генетическая схожесть между супругами пока что мало изучена.

Выводы специалистов относительно генетической схожести супругов основываются на изучении данных более 9 000 человек. В анализ вошла информация о 825 супружеских парах, супруги которых родились в период 1920-1970 годов.

В общем исследователями сравнивались 1,7 млн однонуклеотидных полиморфизмов, проще говоря отличия последовательности ДНК размером в 1 нуклеотид в геноме. В результате выяснилось, что супруги оказались генетически более схожими, чем любые другие случайно взятые пары. По мнению ученых, исследования в этой области должны быть продолжены.

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