Новый подход к лечению урологических болезней

Принято было считать, что человеческая моча стерильна. Если, конечно, организм здоров. Но ученые нашли живые бактерии в мочевых пузырях здоровых женщин. Значит, моча совсем не стерильна, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Примечательно: выявленные бактерии отличались от бактерий, обитающих в теле женщин с гиперактивными мочевыми пузырями.

Доктор Линда Брубэйкер из Медицинской школы Чикаго Стритч Университата Лойолы полагает, что сделанное открытие позволит изменить подход к лечению многих урологических недугов. И здесь важную роль играет именно бактериальный состав. Он отвечает за симптомы у женщин с гиперактивным мочевым пузырем.

Известно: примерно 15% женщин страдают от гиперактивного мочевого пузыря. И около 40-50% не реагируют на стандартную терапию. Единственное возможное объяснение отсутствия реакции на лекарства - бактерии, обитающие в организме. Специалисты надеются выявить, какие именно бактерии вызывают симптомы гиперактивного мочевого пузыря.

Открытие сделали в ходе анализа образцов мочи, взятой у 90 женщин с признаками и без признаков гиперактивного мочевого пузыря. Использовалась техника, позволившая найти бактерии, которые ранее не были идентифицированы. Эксперты полагают: в мочевом пузыре живут как полезные, так и вредные бактерии.