Как синхронизировать свой режим с внутренними часами

Ученые из университетов Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Манчестера и Суррея предупреждают, что урезание времени сна приводит к "серьезным проблемам со здоровьем".

С нехваткой сна ученые связывают рак, сердечные заболевания, диабет 2-го типа, инфекции и ожирения.

Внутреннийе часы в значительной степени определяет работу человеческого организма. От их ежедневных ритмов зависят наши физические силы, скорость реакции, настроение и даже вероятность сердечного приступа.

Механизмы работы этих часов уходят в наше эволюционное прошлое, когда мы проявляли активность днем и отдыхали ночью.

Однако, объясняют ученые, жизнь в современном круглосуточном обществе накладывает такие требования, что бльшинство людей живут вопреки своим внутренним часам, с печальными последствиями для своего здоровья и благосостояния.

По словам Расселла Фостера, профессора Оксфордского университета, сегодня люди спят на 1-2 часа меньше, чем 60 лет назад.

"Мы чрезвычайно горды существа; мы считаем, что можно перечеркнуть четыре миллиарда лет эволюции вместе с тем фактом, что человечество сформировалось на фоне циклов света и тьмы", - отмечает профессор.

"Современный человек - вероятно, единственный биологический вид, который пытается перебороть время. А длительная борьба против него может привести к серьезным проблемам со здоровьем".

По его словам, это касается всего общества, а не только тех, кто работает по сменам.

Он также отметил, что эта проблема остро стоит для подростков. Ему встречались дети, которые вечером глотают родительское снотворное, чтобы заснуть, а утром приводят себя в чувство с помощью трех бутылок энергетических напитков.

Спросите себя: "достаточно ли я сплю?". Если вы не можете проснуться без будильника, имеете утреннюю зависимость от напитков с кофеином, значит, вам надо спать больше.

Другие признаки: раздражительность и импульсивность. Например, склонны ли вы к риску за рулем?

Профессор Рассел Фостер говорит, что люди должны "посмотреть на себя и постараться хотя бы немного собою овладеть".

Последнюю чашку чая или кофе нужно выпить не позднее 14 часов дня, ведь кофеин не сразу выводится из организма.

Не включайте яркий свет перед сном. Во время вечернего умывания пусть в ванной будет лишь приглушенный свет.

Не посвящайте вечернее время занятиям, требующим внимания (например, соцсетям или компьютерным играм).

Тем, кто работает посменно, следует регулярно проверять свое здоровье, ведь такая работа связана с повышенным риском.

ВВС