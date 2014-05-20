Интенсивные физические нагрузки повышают риск аритмии

11:41, 20 мая 2014
Зарубежные новости
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Получены новые данные о том, что чрезмерная физическая нагрузка может приводить к нарушениям сердечной деятельности.

Группа экспертов из Британского кардиологического фонда обнаружила доказательства того, что повышенная физическая нагрузка вызывает у мышей молекулярные изменения в тех участках сердца, которые генерируют сердечный ритм. 

Это может служить объяснением тому факту, что тренированные атлеты обладают низким пульсом в состоянии покоя и больше подвержены риску сердечной аритмии. 

Однако эксперты указывают, что польза от физической нагрузки все равно перевешивает возможный риск. 

Известно, что спортсмены, которые регулярно тренируются, находятся в хорошей физической форме. Однако вероятность возникновения у них аритмии повышается с возрастом. 

Специалисты уже давно высказывают предположения о том, что длительные тренировки в таких физически трудных видах спорта как марафон и триатлон приводят к общему замедлению сердечного ритма. 

Если у рядовых людей пульс в состоянии покоя колеблется в пределах 60-100 ударов в минуту, у тренированных спортсменов он может понижаться до 30 ударов и даже меньше во время сна, когда между сокращениями сердца могут возникать длительные паузы. 

Например, у известных велосипедистов сэра Криса Хоя и Мигуэля Индурайна пульс в состоянии покоя составлял всего 30 и 28 ударов в минуту. 

Этот ритм сердечных сокращений задается особым участком сердца, который контролируется нервной системой. 

И поэтому считалось, что низкий пульс у спортсменов является результатом чрезмерной активности автономной нервной системы. 

open.by

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