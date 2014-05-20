Врачи-экспаты разносят опасный вирус по всему миру

Медики, путешествующие по миру, могут способствовать развитию мировой эпидемии Ближневосточного вируса, считают специалисты. Например, доподлинно известно, что врачи из разных стран приехали в Саудовскую Аравию для работы. Между тем, здесь уже как два года регистрируется присутствие опасного вируса, схожего с вирусом атипичной пневмонии, пишет Меддэйли со ссылкой на Reuters. Когда контракты медиков закончатся и придет время возвращаться домой, врачи могут невольно привезти вирус в родную страну.

Инкубационный период Ближневосточного вируса длится от 5 до 14 дней. За это время человек легко заразит десятки других. Первые два случая вируса в США доказывают высокую мобильность инфекции в современных условиях. Заболевшие - медицинские работники, которые стали демонстрировать признаки инфекции сразу после того, как приехали из Саудовской Аравии. И многие заболевшие в самой Саудовской Аравии являются работниками системы здравоохранения.

Пока международные эксперты официально не заявили о соответствующей опасности, которую представляют медики-экспаты. Стоит сказать, что количество приглашенных в Саудовскую Аравию медиков сильно возросло в последние годы. Примерно 15% врачей приехали из США или Европы на 1-2 года, а примерно 40% медсестер - из Филиппин или Малайзии. Власти активно вкладываются в строительство больниц. И есть острая необходимость перекрыть нехватку персонала. Медиков привлекают высокими зарплатами и хорошими условиями труда. К примеру, кардиологи и онкологи могут за двухлетний контракт получить миллион долларов.