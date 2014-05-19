Ксенон внесен в список запрещенных для спортсменов препаратов

Об этом сообщает «Р-спорт».

Исследования ученых показали, что использование ксенона увеличивает уровень эритропоэтина в крови, что запрещено правилами WADA.

Некоторые СМИ после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи утверждали, что российские лыжники могли вдыхать ксенон во время игр, но тогда это не являлось нарушением правил.

WADA объявило, что действие нового списка запрещенных субстанций вступит в силу через три месяца.