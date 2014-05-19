Ксенон внесен в список запрещенных для спортсменов препаратов
15:15, 19 мая 2014Зарубежные новости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) добавило газ ксенон в список запрещенных субстанций после того, как установило, что он помогает спортсменам улучшать результаты
Об этом сообщает «Р-спорт».
Исследования ученых показали, что использование ксенона увеличивает уровень эритропоэтина в крови, что запрещено правилами WADA.
Некоторые СМИ после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи утверждали, что российские лыжники могли вдыхать ксенон во время игр, но тогда это не являлось нарушением правил.
WADA объявило, что действие нового списка запрещенных субстанций вступит в силу через три месяца.
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