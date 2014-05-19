Людям с проблемами сердца врачи не рекомендуют смотреть финал Евролиги

После того, как во время просмотра полуфинала в Израиле скончался мужчина, парамедики службы скорой помощи рекомендовали лицам, страдающим от болезней сердца, отказаться от просмотра финала Евролиги по баскетболу, в котором "Маккаби" встретится с мадридской командой "Реал", пишет newsru.co.il.

В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" рассказали журналистам, что вызов был получен за одну-две минуты до окончания полуфинальной встречи между "Маккаби" и ЦСКА. Израильские спортсмены боролись до последнего мгновения и вырвали победу у россиян буквально на последних секундах игры. Матч был настолько напряженным, что у 60-летнего болельщика не выдержало сердце.

К приезду врачей у мужчины уже не прощупывался пульс. Парамедики одиннадцать раз пытались запустить сердце мужчины с помощью дефибриллятора, но их усилия не увенчались успехом.

В службе МАДА говорят, что у мужчины ранее были проблемы с сердцем.