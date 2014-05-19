Мигрень может скрывать серьезную патологию - неврологи

В ходе совместного исследования неврологи из университета Майами и Колумбийского университета изучили в Нью-Йорке группу пожилых людей разных национальностей (41% выборки составили мужчины, средний возраст которых 71 год). Сравнивая результаты магнитно-резонансной томографии 104 пациентов, давно страдающих от мигреней, и 442 пациентов без подобных болей, они обнаружили существенные различия, сообщается на сайте Science Daily.

Так, люди, давно страдающие от мигрени, в двое чаще переносили ишемический инсульт. Такая черепно-мозговая травма, которую также называют "непроявленным инсультом", вызвана прерываем притока крови к тканям мозга из-за тромба и может пройти без симптомов, что создает риск дальнейших повреждений мозга. Помимо этого, риск ишемического инсульта у пациентов с мигренью в меньшей мере зависел от других факторов, чем от самих болей.

Также оказалось, что при мигрени не происходит увеличение объема белого вещества и изменение кровеносных сосудов, как предполагалось в предыдущих исследованиях.

По словам ведущего автора исследования доктора медицинских наук Тешеме Монтеит, страдающим от мигрени не стоит сильно беспокоиться, поскольку риск ишемического инсульта при таком диагнозе остается довольно низким. Однако необходимо изменить свой образ жизни, чтобы снизить риск инсульта: например, заняться физическими упражнениями и перейти на диету с низким содержанием жиров и большим количеством фруктов и овощей.

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