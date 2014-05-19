Диетологи не советуют худеющим есть часто

Большой завтрак и обед - вот идеальный режим питания, позволяющий контролировать вес и уровень сахара в крови. А от частого приема пищи маленькими порциями лучше отказаться. По крайней мере, это касается людей с диабетом 2-го типа и активно худеющих, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Эксперименты это подтверждают. Специалисты собрали две группы добровольцев (всего 54 человека). Первой предложили в день съедать две большие порции пищи - на завтрак и обед. А второй группе из 27 человек приходилось есть пищу маленькими порциями шесть раз в день.

В итоге первая группа потеряла на 1,6 килограмма больше, чем вторая. Хотя в целом людям в обеих группах удалось похудеть (3,7 сброшенных килограмма против 2,3 килограмма). Немного уменьшилось и содержание жира в печени. Но в первой группе снижение было более явным, и возрастала чувствительность к инсулину. Плюс, у людей, плотно завтракавших и обедавших, были более адекватные уровни гормона глюкагона и белка С-пептида, связанных с синтезом инсулина.

Обе группы сидели на диете, содержащей на 500 калорий меньше рекомендованного дневного объема. Через 12 недель люди меняли режим, и уже оставались на нем еще на три месяца. Ученые замеряли у добровольцев содержание жира в печени, чувствительность к инсулину, работу клеток поджелудочной, вырабатывающих инсулин. По мнению экспертов, частый прием пищи маленькими порциями увеличивал запасы холестерина в печени и жира в области талии, если в рационе были жирные продукты и продукты с большим содержанием сахаров.