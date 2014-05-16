Новорожденного необходимо обнимать сразу

Плод в утробе матери получает кислород и питательные вещества через пуповину. После рождения в ней еще несколько минут циркулирует кровь. Иногда эту кровь сохраняют и замораживают в качестве потенциального источника стволовых клеток, но чаще акушеры просто ждут 1-5 минут, пока пуповина не перестанет пульсировать, а затем перевязывают ее. Дополнительная порция крови, которая поступает при этом в организм новорожденного из материнской плаценты, очень полезна для здоровья: она предотвращает анемию у недоношенных и снижает риск проблем с развитием нервной системы, пишет Здоровье.

До сих пор считалось, что сразу после родов необходимо подержать ребенка ниже родовых путей матери, чтобы гравитация поспособствовала оттоку крови из плаценты. К сожалению, эта практика на несколько минут отдаляет момент, когда ребенок может быть приложен к груди матери, а ведь это тоже очень важно: чем раньше произойдет воссоединение, тем проще у ребенка «проснется» правильный рефлекс сосания молока.

Команда аргентинских исследователей во главе с доктором Нестором Вэйном провела исследования, чтобы выяснить, играет ли гравитация какую-то роль в пульсации крови. Ученые проанализировали несколько сотен родов в трех аргентинских больницах. В половине случаев ребенка помещали на грудь или живот роженицы, в других – оставляли у родовых путей. Взвешивания показали, что в первом случае младенцы получают в среднем 53 грамма дополнительной крови, а во втором случае – 56 граммов. Авторы подчеркивают, что такая маленькая разница, даже если она статистически достоверна, не несет никакого клинического значения, и поэтому необходимо предпочесть более ранний контакт с матерью, а не гипотетические три грамма крови.

«Помощь силы притяжения – всего лишь предрассудок, абсолютно устаревшее представление, – заявил доктор Нестор Вэйн. – Если сразу после появления на свет ребенка передать матери, он получает столько же пуповинной крови, сколько и тот, которого держат у вагины еще несколько минут».

Эволюционные биологи считают, что именно необходимостью приложить ребенка к груди сразу после рождения и вызвана необычно большая длина человеческой пуповины. И в этом случае акушерам лучше не противоречить природе, которая задумала оптимальный сценарий.