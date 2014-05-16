Bayer HealthCare откроет данные клинических исследований

Теперь ученые при помощи специального портала (https://www.clinicalstudydatarequest.com/) смогут направить Bayer запрос на предоставлении обезличенной информации о результатах клинических исследований, таким образом не будут раскрываться личные данные их участников. Своим решением компания поддержала инициативу Европейского медицинского агентства (ЕМА), направленную на увеличение прозрачности исследований новых лекарственных средств.

Как рассказали в компании, предоставление данных КИ благоприятно скажется на развитии научных исследований в области медицины, и, следовательно, положительно отразится на здоровье общества.

Ранее решение об открытии данных клинических исследований приняли компанииPfizer и Roche. При этом Pfizer заявила о намерении публиковать в доступной форме суть КИ, информация о которых будет доступна пациентам, желающим принять участие в исследованиях. Также Pfizer позволила участникам испытаний получить персональные данные, собранные в течение исследования. Производитель ЛС рассчитывает, что доступность информации позволит медицинским работникам и пациентам принимать взвешенные решения о способах лечения тех или иных заболеваний.

Ремедиум