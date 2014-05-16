Антидепрессанты замедляют развитие болезни Альцгеймера

В мозге при развитии этого заболевания происходит накопление бляшек белка бета-амилоида, которые приводят к проблемам с памятью и другим когнитивным нарушениям, однако такие бляшки могут присутствовать и у здорового человека.

В результате исследование ученые обнаружили, что всего за 2 дня антидепрессант Циталопрам на 25% снизил выработку амилоида у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера. Кроме того, антидепрессант остановил рост существующих бляшек и снизил образование новых на 78%.

Во втором эксперименте 23 здоровым испытуемым в возрасте от 18 до 50 лет, не страдающим от когнитивных нарушений или депрессии, ученые вводили 60 мг Циталопрама, эквивалентные дозе для мышей. Образцы спинномозговой жидкости участников, взятой в течение 24 часов, свидетельствовали о снижении выработки амилоида на 37%. Таким образом, оказалось, что антидепрессант способен приостановить развитие когнитивных нарушений.

Издание The Health Site цитирует Джона Сиррито, доцента кафедры неврологии университета Вашингтона, по мнению которого антидепрессанты, несмотря на хорошую переносимость, имеют свои побочные эффекты, и пока преждевременно говорить о том, что стоит принимать их для замедления развития болезни.

В дальнейшем исследователи планируют проверить действие Циталопрама на выработку амилоида у лиц 65 лет и старше.

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