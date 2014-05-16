Алкоголь помогает бактериям попадать в кровь

Медицинская школа Университета Массачусетса установила: достаточно всего одного эпизода неумеренного потребления спиртного, чтобы вызвать довольно сильный иммунный ответ, пишет Meddaily.ru соссылкой на Science Codex. Дело в том, что из-за спиртного бактерии начинают просачиваться из желудочно-кишечного тракта, повышая уровень токсинов в крови.

Такие токсины называются эндотоксинами. Они заставляют тело вырабатывать иммунные клетки, вызывающие лихорадку, воспаление и разрушение тканей. Неумеренное потребление спиртного приравнивается к концентрации спирта 0,08 граммов на децилитр крови и выше (где-то минимум 5 дринков для мужчин и минимум 4 дринка для женщин, выпитых примерно за два часа).

Известно: если человек не воздержан со спиртным на протяжении длительного времени, то у него начинает разрушаться печень и другие органы. Но о кратковременном эффекте ученые заговорили впервые. Дабы оценить степень воздействия, они собрали группу из 11 мужчин и 11 женщин, предложив им выпить. За час концентрация спирта достигла минимум 0,08 граммов. Кровь забирали для анализа каждые 30 минут в течение 4 часов после употребления алкоголя, и потом еще раз спустя 24 часа.

Было установлено: неумеренное потребление спиртного провоцировало быстрый рост уровня эндотоксина в крови. Такие токсины содержатся в стенках клеток некоторых бактерий. И токсины высвобождаются, когда клетка разрушается. Плюс, в кровотоке нашли бактериальную ДНК. Значит, бактерии однозначно покинули кишечник. Женщины имели более высокие показатели спиртного и токсина в крови. Кстати, ранее было доказано, что алкоголизм повышает проницаемость кишечника. Значит, потенциально опасные продукты проходят сквозь стенки кишечника и разносятся по другим частям тела.