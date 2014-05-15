Почему дети плохо спят ночью

Многие молодые родители замечают, что после того, как их младенцу исполняется 6 месяцев, он перестает нормально спать по ночам. Частые пробуждения и плач зачастую выматывают родителей до такой степени, что им кажется, будто их ребенок намеренно не дает им спать, пишет Здоровье.

Биолог Дэвид Хейг из Гарвардского университета считает, что это действительно так! По его мнению, частые пробуждения полугодовалого младенца по ночам связаны с эволюционной тактикой, которая снижает шансы родителей завести еще одного ребенка.

Тактика частых пробуждений заставляет мать постоянно прикладывать младенца к груди, чтобы он уснул вновь. Частые прикладывания стимулируют лактацию, поддерживают уровень гормона пролактина на высоком уровне, что является естественным способом предохранения для родителей. Ночью уровень пролактина повышается, именно частота ночных прикладываний к груди становится гарантом продолжительного грудного вскармливания. В свою очередь, высокий уровень пролактина подавляет овуляцию и не дает женщине забеременеть.

По мнению ученого такая тактика младенцев была выработана тысячелетия назад, чтобы снизить вероятность появления еще одного ребенка, который может стать для него конкурентом за жизненные ресурсы. Таким образом, у младенца значительно повышаются шансы выжить и развиваться полноценно.

"В результате естественного отбора у младенцев появился стереотип поведения, благодаря которому детородные функции в организме матери подавлялись, и пауза между рождениями детей удлинялась," - заявил профессор Дэвид Хейг.

Действительно, слишком короткие перерывы между появлением на свет братьев и сестер обычно связаны с повышенной детской смертностью. Именно поэтому в процессе эволюции мог развиться новый механизм выживания младенцев: как можно чаще прикладываться к материнской груди по ночам, заставляя лактацию продолжаться как можно дольше, при этом усиливая естесственный контрацептивный эффект грудного вскармливания.