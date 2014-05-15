Новый коронавирус добрался до Нидерландов

Мужчина, заразившийся новой разновидностью коронавируса (MERS-CoV) во время поездки в Саудовскую Аравию, в настоящее время находится в стабильном состоянии и содержится в условиях строгой изоляции в одной из больниц Гааги. Диагноз был поставлен пациенту 13 мая.

Напомним, что в конце апреля – начале мая вирус был также дважды завезен из Саудовской Аравии в США. Начиная с сентября 2012 года, когда стало известно о появлении на Ближнем Востоке новой разновидности коронавируса, способной вызывать осложненный почечной недостаточностью тяжелый респираторный синдром, туристы и паломники также завозили инфекцию в такие страны Европы, как Франция, Германия, Испания, Италия, Греция, Великобритания. В общей сложности с начала вспышки вирус затронул 18 стран мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая 2014 года, с сентября 2012 года в мире зарегистрировано 536 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования MERS-CoV, включая 145 закончившихся летальным исходом. При этом 330 из них, включая 59 летальных, относятся к периоду с 27 марта по 9 мая 2014 года. Абсолютное большинство из них (290) приходится на Саудовскую Аравию.

Резкий рост числа случаев заболевания MERS в странах Ближнего Востока в течение апреля – начале мая, 30-процентный уровень смертности от инфекции и увеличение частоты завоза вируса в другие регионы мира заставили ВОЗ 13 мая собрать экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на все перечисленные обстоятельства, эксперты ВОЗ все же сочли, что ситуация с MERS-CoV пока не является чрезвычайной и требующей введения ограничений на перемещение граждан, но призвали страны мира усилить системные меры по профилактике, контролю заболеваемости и международное сотрудничество в этой сфере.

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