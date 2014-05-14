Как контролировать тяжелую аллергию

Специалисты выявили несколько молекул, которые подходят в качестве основы для новых лекарств против аллергии. Обычно с симптомами аллергии справляются антигистаминные препараты (лекарства, блокирующие рецепторы гистамина H1). Но иногда дополнительную поддержку дают блокаторы цистеинил лейкотриенового рецептора-1, передает Meddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert.

Гистамин выделяют тучные клетки, элементы иммунной системы, которые активизируются аллергенами из внешней среды. Но даже высокие дозы антигистаминных препаратов не в состоянии справиться с симптомами у некоторых пациентов. Когда тучные клетки активизируются, в теле высвобождаются и другие, помимо гистамина, медиаторы. Гистамин также способен влиять на другие рецепторы, располагающиеся на поверхности клеток, кроме рецептора H1.

За последние годы ученые выявили несколько молекул тучных клеток, которые, как раз, и могут быть лекарственной мишенью. Некоторые из них уже проходят клинические испытания. К этим мишеням относятся, например, серинпротеазы (триптаза, химаза, катепсин G) , энзимы, расщепляющие белки, 5-липоксигеназ-активирующий белок FLAP, 15-липоксигеназа-1, простагландин-Д2 и провоспалительные цитокины вроде TNF-альфа, интерлейкины 4, 6 и 17. По прогнозам специалистов, новые лекарства против аллергии могут включать комбинацию блокаторов рецепторов H1 и H4.

Было выявлено несколько молекулярных мишеней во внутриклеточных сигнальных путях и в жизненно важных белках. Торможение этих молекул может остановить активизацию клетки и высвобождение медиатора. На поверхности клетки располагается множество разных рецепторов, которые либо активируют, либо тормозят клетку. И разные лекарственные молекулы позволяют влиять на работу этих рецепторов. В результате аллергическая реакция просто не будет развиваться.