Чем меньше рост мужчины, тем дольше его жизнь. Такую зависимость выявили авторы исследования, проанализировавшие данные о более чем восьми тысячах жителях Гавайев японского происхождения, за здоровьем которых наблюдали на протяжении почти 50 лет. Работа, подтвердившая также ключевую роль точечной мутации в гене FOXO3 для продолжительности жизни, опубликована в журнале PLOS ONE, пишет МЕДПОРТАЛ.ру.

В обсервационном исследовании, начавшемся в 1965 году, было задействовано 8003 живущих в Гонолулу японца, родившихся с 1900 по 1919 год. Наблюдения за их образом жизни и состоянием здоровья ведутся вот уже почти полвека. Примерно 1200 участников дожили до 90 и 100 лет, а около 250 из них живы до сих пор.

Ученые под руководством профессора Гавайского университета Брэдли Уилкокса (Bradley Willcox) провели анализ массива данных, полученных в ходе этого долговременного масштабного исследования, с целью проверки связи между ростом, продолжительностью жизни и специфической вариацией гена FOXO3. Ранее было установлено, что наличие однонуклеотидного полиморфизма - отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид, возникающего в результате точечной мутации – в этом регулирующем метаболизм инсулина и подавляющем рост злокачественных опухолей гене ассоциировано с долгожительством.

В итоге была найдена положительная связь между ростом и уровнем общей смертности среди участников. Как пояснил Уилкокс, все участники были разделены на две большие группы: в первую вошли мужчины, чей рост в середине жизни был равен или ниже примерно 1 метру 60 сантиметрам, а во вторую – те, чей рост превышал этот показатель. Наибольшее число долгожителей пришлось на первую группу. Кроме того, у членов этой группы чаще присутствовала мутировавшая версия гена FOXO3, реже встречались онкологические заболевания и отмечался более низкий уровень инсулина в крови натощак.

Как подчеркнул Уилкокс, впервые удалось проследить связь между размером тела человека, «долгожительской» аллелью гена FOXO3и продолжительностью жизни. Ранее такую зависимость получалось выявить только на животной модели. Тем не менее, отметил Уилкокс, стоит иметь ввиду, что первоочередное значение для долгой жизни имеет все же не рост и наличие «правильного» генотипа FOXO3, а образ жизни, который ведет индивидуум.