Чем вреден магазинный сок

Диетологи рассказали, какую опасность несет в себе сок из магазина. Магазинные соки нередко ошибочно относятся к категории здоровых и полезных для нашего организма продуктов.На самом же деле они могут быть опасны из-за повышенного содержания сахара, пишет lenta-ua.net.

Специалисты в области здорового питания часто рекомендуют этот продукт питания мужчинам, женщинам и детям, воздерживающимся от употребления нездоровой пищи. Однако он не является полезным для человеческого организма.

На самом деле, магазинный сок является калорийным напитком с повышенным содержанием сахара.

К примеру, в одной порции готового магазинного гранатового сока содержится вдвое больше сахара, чем в относящемся к десертам шоколадно-молочном коктейле.

Диетологи предупреждают: если регулярно употреблять магазинный гранатовый сок, дневная норма потребления сахара увеличится почти на 450 калорий (четверть дневной нормы для женщин и одна пятая дневной нормы для мужчин).