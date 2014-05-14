Продлевают ли жизнь красное вино и шоколад

Специалисты провели исследование и опровергли благотворное действие вещества ресвератрола, который содержится в красном вине и шоколаде, на продолжительность жизни. Результаты они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine, пишет Газета.ру.

В долговременном исследовании приняли участие около 800 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше. Медики проанализировапи содержание ресвератрола в их ежедневном рационе. Для этого уровень метаболитов этого вещества измеряли в пробах мочи с использованием метода масс-спектрометрии.

В течение 9 лет после начала исследования 34% испытуемых умерли, у 27% возникли сердечно-сосудистые заболевания, а 4,6% заболели раком.

Анализ показал, что содержание ресвератрола в их рационе никак не повлияло ни на заболеваемость, ни на смертность. Таким образом, чудодейственные свойства этого вещества в очередной раз не подтвердились.

Тем не менее, авторы исследования не отвергают пользу красного вина и шоколада. Они подчеркивают, что в этих продуктах содержится масса разнообразных полифенолов, помимо ресвератрола, которые могут быть полезны для здоровья.