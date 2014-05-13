Начать заниматься спортом не поздно и после 40 лет - ученые

Согласно результатам исследования, представленного на конгрессе "EuroPRevent 2014", проходившем 8-10 мая в Амстердаме, физическая активность даже после 40 лет может замедлить неблагоприятные структурные и функциональные изменения в сердечно-сосудистой системе.

По словам руководителя исследования Девида Мэйтлота из французского университета Ренн, несмотря на то, что биологические изменения в сердце накапливаются с возрастом, даже после 40 лет они поддаются коррекции благодаря тренировкам на выносливость, сообщается на сайтеMedical Daily.

Исследователи отобрали 40 здоровых мужчин в возрасте от 55 до 70 лет: 10 из них никогда не занимались спортом более двух часов в неделю, а другие участники в течение последних пяти лет уделяли спорту не менее семи часов в неделю, при этом 14 из них начали тренироваться лишь после достижения сорока лет. Каждый участник прошел пробу на максимальную нагрузку, анализ сердечного ритма и эхокардиографию, позволяющую получить картину работы сердца и перекачивания крови.

Оказалось, что показатели работы сердца и поглощения кислорода среди тех, кто приступил к тренировкам до тридцати и после сорока лет, фактически не различаются и превышают результаты группы, игнорирующей спорт.

По мнению специалистов, их исследование доказывает, что никогда не поздно изменить свой образ жизни и повысить физическую активность, так как нагрузки всегда будут полезны для сердца: упражнения оказывают положительный эффект на плотность костной ткани, мышечную массу и восстановительную способность клеток.

Помимо этого, ученые отмечают, что необходимости в интенсивных и продолжительных тренировках нет: достаточно использовать лестницу вместо лифта и регулярно работать в саду.

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