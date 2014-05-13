Для профилактики цистита нужно много пить жидкости

Недостаточное потребление воды повышает вероятность появления цистита и инфекций мочевыводящих путей. Об этом заявили ученые из Мичиганского университета, США.

Особенно важно пополнять организм водой для женщин – у них риск упомянутых заболеваний выше, чем у мужчин. По статистике, ежегодно с этими заболеваниями сталкивается около 15% женщин. Особенно это касается беременных, женщин, больных туберкулезом или сахарным диабетом, сексуально активных женщин.

Если женщина пьет мало воды, в ее мочевом пузыре создаются благоприятные условия для размножения бактерий, объясняют специалисты. Также они рекомендуют отказаться от напитков, раздражающих мочевой пузырь (кофе, апельсиновый сок), соблюдать правила гигиены, а при склонности к инфекциям каждые 3-6 месяцев проводить проверку здоровья.

Likar.info