Из-за злоупотребления алкоголем в мире умирает более 3,3 млн людей - ВОЗ

Об этом сообщается в «Глобальном докладе о положении в области алкоголя и здоровья 2014 г.», где представлены ключевые характеристики стран в области употребления алкоголя в 194 государствах-членах ВОЗ, воздействие на здоровье населения и ответные меры политики, сообщается на сайте ВОЗ.

По данным ВОЗ, в среднем каждый человек в возрасте 15 лет и старше ежегодно выпивает 6,2 литра чистого спирта. Но в действительности алкоголь употребляют менее половины населения (38,3%). Это означает, что употребляющие алкоголь люди ежегодно потребляют в среднем 17 литров чистого спирта.

В докладе также подчеркивается тот факт, что более высокая процентная доля случаев смерти от причин, связанных с алкоголем, отмечается среди мужчин — 7,6% случаев смерти по сравнению с 4% случаев смерти среди женщин, несмотря на фактические данные о том, что по сравнению с мужчинами женщины могут быть более уязвимыми перед некоторыми нарушениями здоровья, связанными с алкоголем.

Кроме того, авторы выражают обеспокоенность в отношении устойчивого возрастания масштабов употребления алкоголя среди женщин.

«По нашим данным, среди людей, употребляющих алкоголь, в мире около 16% эпизодически употребляют алкоголь в больших количествах — это часто называют запоями, что наносит наибольший вред здоровью, — поясняет директор Департамента ВОЗ по психическому здоровью и токсикомании Шекхар Саксена. — Группы населения с низкими уровнями дохода в наибольшей степени испытывают социальные последствия алкоголя и его последствия для здоровья. Они часто не имеют доступа к качественной медицинской помощи и в меньшей мере получают поддержку на уровне семей или местных сообществ».

В глобальных масштабах в Европе самый высокий уровень употребления алкоголя на душу населения, причем некоторые европейские страны имеют особо высокие уровни. Анализ тенденций показывает, что на протяжении последних 5 лет уровень употребления в регионе, как и в Африке и Америке, остается стабильным, в то время как в Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана регистрируется рост уровня употребления.

Употребление алкоголя может не только приводить к формированию зависимости, но и повышать риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака. Кроме того, вредное употребление алкоголя может приводить к насилию и травмам.

В докладе также показано, что в результате вредного употребления алкоголя люди становятся более чувствительными к инфекционным болезням, таким как туберкулез и пневмония.

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