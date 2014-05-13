Прогулки улучшают мышление

Мэрили Оппеццо и Дэниел Шварц, психологи из Стэнфордского университета, выяснили, что не только прогулки, но и обычная ходьба внутри комнаты улучшает процессы мышления, пишет Здоровье.

Исследование проводилось с участием 176 студентов колледжа, которым поручили выполнить ряд творческих заданий. Всех испытуемых поставили в различные условия при решении задач: одни сидели в помещении, вторые выходили на природу, другие находились в творческом поиске во ремя прогулки по кампусу или шагая взад-вперед по комнате.

Во время движения и прогулки испытуемые в среднем на 60% лучше справлялись с креативными заданиями, чем сидя неподвижно. При этом поток креативных мыслей не останавливался, даже когда испытуемые после прогулки вновь садились за рабочее место.

Психологи подчеркивают, что движение имеет положительное воздействие только при выполнении творческих заданий - для анализа конкретной логической головоломки требуется большая концентрация, сфокусированность, поэтому в этом случае ходьба может только помешать.