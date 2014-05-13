Педиатры призывают отказаться от антибактериальных гелей и влажных салфеток

В уходе за новорожденным должны быть только мыло и вода. Таким образом можно обезопасить ребенка от целого ряда проблем, отмечает Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Известно: попытки создать дома стерильную среду, полностью исключив контакт с микробами, выливаются в аллергии, астму и прочие аутоиммунные заболевания. И первые две недели жизни критически важны для становления иммунитета. Организму необходимо контактировать с патогенами, чтобы научиться себя защищать и контролировать.

По словам специалистов Королевского колледжа акушеров, необходимо соблюдать базовые правила гигиены (мыть руки до кормления и после смены подгузников, стирать вещи при правильной температуре, ограждать детей от животных и людей с инфекциями), но без фанатизма. На момент рождения легкие ребенка стерильны. Однако их практически моментально заселяют микробы. Эксперимент с мышами это подтверждает. Сразу после рождения мышата были беззащитны перед воспалением в легких. И за последующие 2 недели колонизация легких приводила к развитию особых иммунных клеток, защищающих от астмы. Это регуляторные Т-клетки, следящие за иммунитетом и подавляющие воспаление.

Но если легкие оставались стерильными, они становились еще более чувствительными к микробам и демонстрировали признаки астмы. Как отмечает доктор Бенджамин Марсленд, работавший с мышами, сделанное открытие позволяет установить идеальное время для борьбы с астмой, и это первые дни жизни.